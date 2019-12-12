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12.12.2019  08:00   

Где в Харькове не будет воды 12 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 17 (п. №4, спаренный стояк), ул. Продольная, 3-б (п. №2) до 20:00 12 декабря.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк) до 18:00 12 декабря; ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №4) до 20:00 12 декабря.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 6 до 15:00 12 декабря, проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 12 декабря.

Новобаварский район:
пер. Карповский, 3, Григоровское шоссе (Комсомольское), 47 (п. №4, стояк) до 20:00 12 декабря.

Основянский район:
пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 12 декабря.

Слободской район:
ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 12 декабря.

Холодногорский район:
пер. Верховский, 5 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 12 декабря.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 20-а до 18:00 12 декабря; ул. Полярная (ч/с), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 14 (п. №2,3, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк) до 20:00 12 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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