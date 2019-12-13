13.12.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 13 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №4), ул. Гарибальди, 2 до 17:00 13 декабря; пр. Тракторостроителей, 105 (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 76 (п. №2, стояк) до 18:00 13 декабря; ул. Гвардейцев Широнинцев, 81 (п. №1) до 19:30 13 декабря; ул. Героев Труда, 29 (п. №8, стояк) до 18:00 13 декабря.



Немышлянский район:

пр. Московский, 210 (п. №3, стояк) до 17:00 13 декабря; проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 13 декабря.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 3 (п. №2) до 17:00 13 декабря., пер. Карповский, 3 до 20:00 13 декабря.



Слободской район:

пр. Гагарина, 193 (п. №1) до 13:00 13 декабря; ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 21-б (п. №1, стояк) до 20:00 13 декабря.



Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №4, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 13 декабря.



Шевченковский район:

ул. Космическая, 11, ул. Клочковская, 148-а, 150-а, 152-а, 154-а, 156-а, ул. Космическая, 23 до 16:00 13 декабря; ул. Полярная (ч/с), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ляпунова, 9 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 1-б (п. №1, стояк) до 20:00 13 декабря.