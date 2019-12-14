Где в Харькове не будет воды 14 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Дружбы Народов, 231 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 9-в (п. №1, стояк), ул. Челюскинцев (ч/с), ул. Наумовская (ч/с), ул. Омская (ч/с), пер. 1-й Омский (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с), ул. Бедного (ч/с), пер. Новоалександровский (ч/с) до 20:00 15.12.19 г.
А также:
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 14.12.19 г.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №1, спаренный стояк), пер. Карповский, 3 до 20:00 14.12.19 г.
Слободской район:
ул. Киргизская, 5-а (стояк), пр. Героев Сталинграда, 175-а (п. №4, стояк) до 20:00 14.12.19 г.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская, 13/15 (п. №2, стояк), ул. Полтавский шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.19 г.
Шевченковский район:
ул. Полярная (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 14.12.19 г.
Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела.
Выходные нас «порадуют» осадками: дождем или мокрым снегом – зависит от времени суток.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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давл.:
ветер: