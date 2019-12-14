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14.12.2019  11:11   

Где в Харькове не будет воды 14 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Дружбы Народов, 231 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 9-в (п. №1, стояк), ул. Челюскинцев (ч/с), ул. Наумовская (ч/с), ул. Омская (ч/с), пер. 1-й Омский (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с), ул. Бедного (ч/с), пер. Новоалександровский (ч/с)  до 20:00 15.12.19 г.

А также:

Немышлянский район: 
проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 14.12.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №1, спаренный стояк), пер. Карповский, 3 до 20:00 14.12.19 г.

Слободской район: 
ул. Киргизская, 5-а (стояк), пр. Героев Сталинграда, 175-а (п. №4, стояк) до 20:00 14.12.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Благовещенская, 13/15 (п. №2, стояк),  ул. Полтавский шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Полярная (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 14.12.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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