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15.12.2019  10:30   

Где в Харькове не будет воды 15 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Новый Быт, 35 (п. №2, спаренный стояк),  ул. Полтавский шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.19 г.

 А также:

Киевский район: 
ул. Дружбы Народов, 231(п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 9-в (п. №1, стояк) до 20:00 15.12.19 г.

Московский район: 
ул. Бучмы, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 16.12.19 г.

Немышлянский район: 
проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 16.12.19 г.

Новобаварский район: 
пер. Карповский, 3 до 20:00 15.12.19 г.

Основянский район: 
шоссе Мерефянское, 26 (п. №3, стояк), ул. Редина (Комсомольская), 19 (п. №1, стояк) до 20:00 15.12.19 г.

Слободской район: 
ул. Киргизская, 5-а (стояк) до 20:00 15.12.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Тобольская, 35 (п. №3), пер. Отакара Яроша, 8-а, 10, 12, ул. Клочковская, 202, 216-а, 216-б, 218, 218-а, 220, 222, ул. Полярная (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 16.12.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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