Где в Харькове не будет воды 15 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Новый Быт, 35 (п. №2, спаренный стояк), ул. Полтавский шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 231(п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 9-в (п. №1, стояк) до 20:00 15.12.19 г.
Московский район:
ул. Бучмы, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 16.12.19 г.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 16.12.19 г.
Новобаварский район:
пер. Карповский, 3 до 20:00 15.12.19 г.
Основянский район:
шоссе Мерефянское, 26 (п. №3, стояк), ул. Редина (Комсомольская), 19 (п. №1, стояк) до 20:00 15.12.19 г.
Слободской район:
ул. Киргизская, 5-а (стояк) до 20:00 15.12.19 г.
Шевченковский район:
ул. Тобольская, 35 (п. №3), пер. Отакара Яроша, 8-а, 10, 12, ул. Клочковская, 202, 216-а, 216-б, 218, 218-а, 220, 222, ул. Полярная (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 16.12.19 г.
День не склоняет к организованности и рутинным делам, зато зовет к приключениям. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими.
Выходные нас «порадуют» осадками: дождем или мокрым снегом – зависит от времени суток.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
влажн.:
давл.:
ветер: