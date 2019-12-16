16.12.2019 08:06

Где в Харькове не будет воды 16 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 231 (п. №3, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №1, стояк), ул. Тахиаташская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 16.12.19 г.



Московский район:

ул. Бучмы, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 16.12.19 г.



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 16.12.19 г.



Основянский район:

ул. Редина (Комсомольская), 19 (п. №1, стояк), ул. Самолетная, 15 (п. №3, стояк) до 20:00 16.12.19 г.



Слободской район:

ул. Киргизская, 5-а (стояк) до 20:00 16.12.19 г.



Холодногорский район:

ул. Новый Быт, 35 (п. №2, спаренный стояк), ул. Полтавский шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.19 г.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 44 (п. №4, спаренный стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), пер. Отакара Яроша, 8-а, 10, 12, ул. Клочковская, 202, 216-а-б, 218, 218-а, 220, 222, ул. Полярная (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Дербентская (ч/с) до 20:00 16.12.19 г.