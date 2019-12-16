16.12.2019 11:00

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 13, 14 и 15 декабря было устранено 38 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Астрономическая, 21, ул. Академика Павлова, 118-а, ул. Василия Мельникова (Межлаука), 10/5, ул. Фельдшерская, 93, ул. Лысенко, 80, ул. Клочковская, 150-а, ул. Семинарская (Володарского), 36, ул. Академика Павлова, 146, пер. Рыбасовский, 13, пер. Фанинский, 2, ул. Клочковская, 199, ул. Отакара Яроша, 17-а, ул. Алчевских (Артема), 32, ул. Гвардейцев Широнинцев, 28, ул. Моторная, 29, ул. Маршала Рыбалко, 10, ул. Ломоносова, 14, пр. Ново-Баварский (Ильича), 15, ул. Руставели, 18-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2, ул. Пащенковская, 4, ул. Отакара Яроша, 14, ул. Клочковская, 228, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59, ул. Садовая (Чубаря), 2, ул. Героев Труда, 4-в, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-44, пр. Науки (Ленина), 60, пр. Петра Григоренко, 2, пер. Бондаренко, 24, ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10, ул. Верхнеудинская, 52, ул. Отакара Яроша, 12-а, пр. Науки (Ленина), 29, ул. Новгороодская, 6-а, ул. Лопанская/ул. Бородиновская, ул. Деревянко, 19-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.