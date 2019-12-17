17.12.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 17 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Новобаварский район:

пер. Карповский, 3 до 20:00 18.12.19 г.



Основянский район:

ул. Самолетная, 15 (п. №3, стояк) до 20:00 17.12.19 г.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.19 г.



Шевченковский район:

ул. Полярная (ч/с), ул. Дербентская (ч/с) до 20:00 17.12.19 г., ул. Новгородская, 44 (п. №4, спаренный стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк), 35 (п. №3) до 20:00 17.12.19 г.

