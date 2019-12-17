Где в Харькове не будет воды 17 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Новобаварский район:
пер. Карповский, 3 до 20:00 18.12.19 г.
Основянский район:
ул. Самолетная, 15 (п. №3, стояк) до 20:00 17.12.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.19 г.
Шевченковский район:
ул. Полярная (ч/с), ул. Дербентская (ч/с) до 20:00 17.12.19 г., ул. Новгородская, 44 (п. №4, спаренный стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк), 35 (п. №3) до 20:00 17.12.19 г.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: