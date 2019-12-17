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17.12.2019  08:31   

КП «Харьковводоканал» проводит работы по замене старых сетей трубопровода по Сумской, 25 (ВИДЕО)

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит ремонт и прокладку новых магистралей трубопровода.


// izvestia.kharkov.ua

Именно такую ​​работу выполняет предприятие в связи с многочисленными повреждениями сетей, чтобы обеспечить водой значительное количество горожан.
 
«Здесь, через улицу Сумскую, меняется участок изношенной сети, которая соединяет две линии вдоль улицы Сумской», – рассказал заместитель директора по производству «Харьковводопоставка» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.
 
При выполнении данных работ применяются различные технологии. В том числе, рассказывает Николай Завада – горизонтально направленное бурение.

Как отметили на предприятии, такой метод применяется в основном в центральной части города, с целью избежать разрушения инфраструктуры и минимизировать земляные работы и работы связанные с благоустройством города.
 
«Работы проводятся фактически без раскопки, здесь небольшой шур сделан и методом протаскивания смонтирована новая труба», – объяснил Николай Завада.

Более 24 км технически изношенных сетей водоснабжения заменили в Харькове в 2019 году. И это итоги на сегодняшний день.

Работы продолжаются, и в планах КП «Харьковводоканал» проложить еще не один километр трубопровода.

Тэги:  вода, ремонт, харьков, харьковводоканал
 
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