КП «Харьковводоканал» проводит работы по замене старых сетей трубопровода по Сумской, 25 (ВИДЕО)

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит ремонт и прокладку новых магистралей трубопровода.
Именно такую работу выполняет предприятие в связи с многочисленными повреждениями сетей, чтобы обеспечить водой значительное количество горожан.
«Здесь, через улицу Сумскую, меняется участок изношенной сети, которая соединяет две линии вдоль улицы Сумской», – рассказал заместитель директора по производству «Харьковводопоставка» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.
При выполнении данных работ применяются различные технологии. В том числе, рассказывает Николай Завада – горизонтально направленное бурение.
Как отметили на предприятии, такой метод применяется в основном в центральной части города, с целью избежать разрушения инфраструктуры и минимизировать земляные работы и работы связанные с благоустройством города.
«Работы проводятся фактически без раскопки, здесь небольшой шур сделан и методом протаскивания смонтирована новая труба», – объяснил Николай Завада.
Более 24 км технически изношенных сетей водоснабжения заменили в Харькове в 2019 году. И это итоги на сегодняшний день.
Работы продолжаются, и в планах КП «Харьковводоканал» проложить еще не один километр трубопровода.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: