17.12.2019 08:31

КП «Харьковводоканал» проводит работы по замене старых сетей трубопровода по Сумской, 25 (ВИДЕО)

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит ремонт и прокладку новых магистралей трубопровода.



// izvestia.kharkov.ua

Именно такую ​​работу выполняет предприятие в связи с многочисленными повреждениями сетей, чтобы обеспечить водой значительное количество горожан.



«Здесь, через улицу Сумскую, меняется участок изношенной сети, которая соединяет две линии вдоль улицы Сумской», – рассказал заместитель директора по производству «Харьковводопоставка» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.



При выполнении данных работ применяются различные технологии. В том числе, рассказывает Николай Завада – горизонтально направленное бурение.



Как отметили на предприятии, такой метод применяется в основном в центральной части города, с целью избежать разрушения инфраструктуры и минимизировать земляные работы и работы связанные с благоустройством города.



«Работы проводятся фактически без раскопки, здесь небольшой шур сделан и методом протаскивания смонтирована новая труба», – объяснил Николай Завада.



Более 24 км технически изношенных сетей водоснабжения заменили в Харькове в 2019 году. И это итоги на сегодняшний день.



Работы продолжаются, и в планах КП «Харьковводоканал» проложить еще не один километр трубопровода.



