17.12.2019 12:52

Харьковские льготники, не получившие выплаты по вине компьютерного сбоя, получат компенсации наличными

Из-за сбоя в программном обеспечении Министерства социальной политики харьковчане и жители области, получающие льготы на оплату коммунальных услуг в безналичной форме, остались без выплат.



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Проблемы возникли в связи с тем, что система, по которой происходит монетизация льгот, пока еще достаточно «сырая», а льготников по оплате коммуналки очень много, поясняет начальник отдела льгот и жилищных субсидий Управления социальных гарантий Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Ольга Балева. Причем столкнулись с неурядицами именно те, кто получает льготу в безналичной форме. По данным департамента, на Харьковщине около 116 тысяч получателей льгот, из них 10% имеют проблемы с безналичным начислением.



– На каждого льготника в Ощадбанке заводится учетная запись – так называемый единый банковский кабинет (ЕБК), в которой и отображается движение денег: поступление средств, а затем перевод их на счета предприятий, предоставляющих коммунальные услуги на основании договоров, заключаемых между ними и банком. То есть движение денег Ощадбанк осуществляет без участия льготника. При этом он информирует клиента о перечислении средств на счета предприятий путем направления sms-сообщения, – поясняет Ольга Балева. – Но, к сожалению, в процессе внедрения нового программного обеспечения эти ЕБК по техническим причинам были присвоены не всем льготникам. В результате региональные специалисты льготу насчитали, а Ощадбанк не смог эту сумму внести в соответствующую учетную запись, поскольку запись не была сформирована.

В связи со сложившейся ситуацией всем эти людям выплатят неполученную льготу в наличной форме.

– Минсоцполитики дало разъяснение, в котором предлагается у всех льготников, не получивших ЕБК, взять реквизиты банковских счетов либо номер почтового отделения и выплатить эти суммы «живыми» деньгами, – говорит Ольга Балева. – Эта работа проведена.



Но это не единственная проблема, с которой сталкиваются льготники, получающие помощь в безналичной форме.



– При безналичной форме выплаты льгот Ощадбанк стал перечислять средства не по пропорциональному принципу (когда за каждую услугу проводился расчет в равных долях от размера льготы), а по приоритетному. То есть сначала проводится оплата за тепло, газ, электроэнергию и т. д. Если размер льготы достаточен, то оплата услуг осуществляется на 100%. Остаток льготных средств перечисляется на следующий месяц. Если же размера льготы недостаточно, оплачены будут лишь те услуги, на которые хватит средств. А по услугам, за которые нужно доплатить, Ощадбанк должен прислать эсэмэску с размерами доплаты по каждому их виду. Движение средств по учетной записи льготника отображается в личном кабинете на сайте Ощадбанка, – объясняет Ольга Балева. – Однако не всем льготникам понятен этот механизм: увидели в квитанции, что льготы нет, а эсэмэска от банка, к сожалению, пришла с запозданием (а некоторым вообще не пришла, потому что неправильно была переведена информация по номерам мобильных телефонов). Многие граждане не могли зайти в свой личный кабинет на сайте Ощадбанка именно потому, что телефон внесен в базу не в том формате – допустим, девятизначный номер без префикса 038. Все это приводят в надлежащий вид и по частям передают в Ощадбанк.