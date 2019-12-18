Где в Харькове не будет воды 18 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 18.12.19 г.
Новобаварский район:
пер. Карповский, 3 до 20:00 18.12.19 г.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
влажн.:
давл.:
ветер: