18.12.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 18 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 18.12.19 г.



Новобаварский район:

пер. Карповский, 3 до 20:00 18.12.19 г.