Город продолжит поддерживать ЖК и ОСМД

Средства на реализацию Программы поддержки домов ЖК, ЖСК и ОСМД выделили 18 декабря на сессии Харьковского городского совета.
В частности, принято решение выделить из городского бюджета на капитальный ремонт жилых домов 15 млн грн, на приобретение приборов учета и дополнительного оборудования - 195 тыс. грн, на приобретение и установку скамеек, урн, контейнеров - 500 тыс. грн, на текущий ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров - 1,6 млн грн. Также средства направят на вывоз бытовых отходов, завоз песка, снос аварийных деревьев, обучающие мероприятия для представителей ОСМД и др. мероприятия.
Напомним, что в Харькове реализуется городская программа поддержки жилищных кооперативов и ОСМД, когда все работы в домах проводятся на условиях софинансирования с жильцами. Также в Харькове действует программа, которая предусматривает частичную компенсацию кредитов, полученных ЖСК И ОСМД на энергосберегающие мероприятия. По ее условиям из городского бюджета возмещается 20% суммы кредитов, но не более 200 тыс. грн по одному кредиту. Также в этом году городскую программу «Теплые кредиты» дополнили новым разделом «Энергодом», в рамках которой ОСМД будут возмещать процентную ставку по «теплым» кредитам.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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