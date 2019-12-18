18.12.2019 12:57

Город продолжит поддерживать ЖК и ОСМД

Средства на реализацию Программы поддержки домов ЖК, ЖСК и ОСМД выделили 18 декабря на сессии Харьковского городского совета.



://city.kharkov.ua/

В частности, принято решение выделить из городского бюджета на капитальный ремонт жилых домов 15 млн грн, на приобретение приборов учета и дополнительного оборудования - 195 тыс. грн, на приобретение и установку скамеек, урн, контейнеров - 500 тыс. грн, на текущий ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров - 1,6 млн грн. Также средства направят на вывоз бытовых отходов, завоз песка, снос аварийных деревьев, обучающие мероприятия для представителей ОСМД и др. мероприятия.

Напомним, что в Харькове реализуется городская программа поддержки жилищных кооперативов и ОСМД, когда все работы в домах проводятся на условиях софинансирования с жильцами. Также в Харькове действует программа, которая предусматривает частичную компенсацию кредитов, полученных ЖСК И ОСМД на энергосберегающие мероприятия. По ее условиям из городского бюджета возмещается 20% суммы кредитов, но не более 200 тыс. грн по одному кредиту. Также в этом году городскую программу «Теплые кредиты» дополнили новым разделом «Энергодом», в рамках которой ОСМД будут возмещать процентную ставку по «теплым» кредитам.