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19.12.2019  08:06   

Где в Харькове не будет воды 19 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:  
пер. Карповский, 3 до 20:00 19.12.19 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №7, стояк), 134-б (п. №1,2) до 20:00 19.12.19 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 5/1 (п. №3, стояк), 150 (п. №3), 152-а (п. №4) до 20:00 19.12.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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