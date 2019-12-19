Где в Харькове не будет воды 19 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Новобаварский район:
пер. Карповский, 3 до 20:00 19.12.19 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №7, стояк), 134-б (п. №1,2) до 20:00 19.12.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 5/1 (п. №3, стояк), 150 (п. №3), 152-а (п. №4) до 20:00 19.12.19 г.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: