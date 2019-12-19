19.12.2019 10:48

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 декабря было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Гвардейцев Широнинцев, 60, ул. Амосова, 46, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13, ул. Кутаисская (Октябрьская), 68, пер. Петровский, 22, пр. Науки (Ленина), 54, ул. Александра Матросова, 8-а, ул. Константиновская, 6, ул. Афанасьевская/пер. Хорошевский, ул. Армейская, 44/34, ул. Клочковская, 337-а, пр. Науки (Ленина), 60.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.