В двух районах Харькове до вечера отключат воду: список адресов

С 9:00 до 24:00 20 декабря будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Московского и Немышлянского районов.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=400 мм по улице Адыгейской, 27
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажн.:
давл.:
ветер: