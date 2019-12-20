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20.12.2019  08:22   

В двух районах Харькове до вечера отключат воду: список адресов

С 9:00 до 24:00 20 декабря будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Московского и Немышлянского районов.


//vodokanal.kharkov.ua

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=400 мм по улице Адыгейской, 27

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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