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20.12.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 20 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 54 (п. №4) до 18:00 20 декабря; ул. Шевченко (ч/с), ул. Шевченко, 239 до 20:00 20 декабря., ул. Чернышевская, 1 (п. №4) до 20:00 21 декабря.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 77 (п. №10, стояк) до 18:00 20 декабря; ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, п. №1, спаренный стояк), пр. Тракторостроителей, 69 (п. №3) до 20:00 20 декабря.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 3 (п. №1, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 4/1 (п. №4, стояк) до 20:00 20 декабря; ул. Харьковских Дивизий, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 21 декабря.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 9-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 20 декабря.

Основянский район:
ул. Гетманская (Ванды Василевской) (ч/с), ул. Вешенская (ч/с), ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), ул. Михаила Зеленина (Зеленского) (ч/с), ул. Крюковская (ч/с), ул. Маршака (ч/с), пер. Маршака (ч/с), ул. Никитенко (ч/с), ул. Семко (Сербиченко) (ч/с), ул. Срезневского (Сиверса) (ч/с), ул. Томская (ч/с), ул. Хабаровская (ч/с), ул. Камышовая (Шаумяна) (ч/с), ул. Тернопольская (ч/с), ул. Достоевского, 2, 4, 6, 10, 10-а, ул. Рудничная, 5, 8, въезд Достоевского, 1-а,2-а, 3, 3-а до 17:00 20 декабря.

Слободской район:
пр. Гагарина, 39, 41-а, 42-а до 17:00 20 декабря., ул. Киргизская, 5-а (п. №3, стояк), ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 20 декабря.

Холодногорский район:
ул. Териховская (Скорохода), 1 (п. №3, стояк) до 20:00 20 декабря.

Шевченковский район:
ул. Малоджанкойская, 7, ул. Ахсарова, 18 (п. №5, стояк), ул. Рымарская, 22 (п. №4, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №1, стояк) до 20:00 20 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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