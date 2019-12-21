Где в Харькове не будет воды 21 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк) до 17:00 21 декабря.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 20/321 (п. №8) до 20:00 21 декабря.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 69 (п. №3, стояк) до 17:00 21 декабря.
Слободской район:
ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), пер. Зерновой, 5-б (п. №3, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 21 декабря.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 39-а, ул. Крымская, 8 (п. №7, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №7, стояк) до 20:00 21 декабря.
На первый план выйдут финансовые вопросы. Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать расходы, однако не подходит для крупных покупок и вложений.
Аномально теплые для декабря выходные начнут новый цикл дождливой погоды.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
влажн.:
давл.:
ветер: