Где в Харькове не будет воды 21 декабря. Список адресов

На первый план выйдут финансовые вопросы. Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать расходы, однако не подходит для крупных покупок и вложений.

День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.