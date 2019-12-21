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21.12.2019  10:12   

Где в Харькове не будет воды 21 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк) до 17:00 21 декабря.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 20/321 (п. №8) до 20:00 21 декабря.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 69 (п. №3, стояк) до 17:00 21 декабря.

Слободской район:
ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), пер. Зерновой, 5-б (п. №3, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 21 декабря.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 39-а, ул. Крымская, 8 (п. №7, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №7, стояк) до 20:00 21 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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