22.12.2019 09:39

Где в Харькове не будет воды 22 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2, спаренный стояк), 75 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 17-а (п. №1, стояк) до 17:00 22 декабря; ул. Грицевца, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 22 декабря.



Московский район:

ул. Героев Труда, 28-а (п. №1, стояк), ул. Искринская, 33 (п. №8, стояк) до 20:00 22 декабря; ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк) до 17:00 23 декабря; ул. Познанская, 11-в (п. №1, стояк) до 20:00 23 декабря.



Основянский район:

пр. Московский, 2/2 до 20:00 22 декабря.



Слободской район:

ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 22 декабря; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, спаренный стояк) до 20:00 23 декабря.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 54, въезд 2-й Рябиновый (ч/с), въезд 5-й Шелковичный (ч/с), въезд Шелковичный (ч/с) до 17:00 22 декабря, пр. Победы, 60-а (п. №2), пр. Победы, 67 (п. №8), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 22 декабря.



