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22.12.2019  12:49   

В ХТС рассказали о ситуации с горячей водой и планах на следующий год

Бригады КП «Харьковские тепловые сети» устраняют дефекты на сетях в Шевченковском районе и продолжают ремонт магистралей.


// city.kharkov.ua

На утро 21 декабря без горячей воды в городе было 105 жилых домов, сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.

В основном это Шевченковский район, где проблема с горячим водоснабжением возникла по ряду причин, связанных со строительством жилмассива и т.д. По его словам, чтобы исправить ситуацию, необходимо переложить достаточно большое количество сетей, и последние пять лет предприятие этим и занимается, меняя металлические трубы на пластиковые. Но там, где сети еще не успели заменить, приходится «латать» старые трубы. Когда одновременно состоялся запуск тепла и горячей воды, количество дефектов на сетях возросло, и их не успевали устранять. 

Директор предприятия отметил, что сейчас в Шевченковском районе работают 25 бригад, и такими темпами вопрос с горячей водой будет закрыт в течение следующей недели. Проблема решится, когда все работы закончат и выйдут на график ремонтов «день в день».

Также Сергей Андреев сообщил, что летом, в сотрудничестве с Мировым банком, ХТС переложили около 45 км сетей большого диаметра. Сейчас ремонтные работы продолжаются на тех участках, где есть возможность перейти на резервные линии. 

«Есть запас материалов и труб, чтобы ремонтную кампанию следующего года начать как можно раньше. Как только закончится отопительный сезон, начнутся ремонтные работы. Запланировано много работ. Вся инвестиционная программа по ХТС, в том числе средства городского бюджета, направлена на замену сетей, 90% средств пойдет на перекладку. Все силы, которые могут этим заниматься, будут привлечены», - отметил  Сергей Андреев.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  горячая вода, хтс, харьков
 
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