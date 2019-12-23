Где в Харькове не будет воды 23 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 17-а (п. №1, стояк) до 17:00 23 декабря.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк) до 17:00 23 декабря; ул. Познанская, 11-в (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 28-а (п. №1, стояк), ул. Искринская, 33 (п. №8, стояк) до 20:00 23 декабря.
Слободской район:
ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12(п. №13, спаренный стояк), ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 23 декабря.
Шевченковский район:
пр. Победы, 60-а (п. №2), 67 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 23 декабря.
Серьезных планов на сегодня лучше не строить, зато звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. День подходит для любви и романтики.
Аномально теплые для декабря выходные начнут новый цикл дождливой погоды.
В 2019 году день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря.
влажн.:
давл.:
ветер: