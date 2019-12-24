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24.12.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 24 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк) до 18:00 24 декабря; пр. Московский, 298 (п. №5, стояк) до 20:00 24 декабря.

Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 50, 54, 56 до 17:00 24 декабря; ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), пер. Шосткинский (ч/с), ул. Старошишковская, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 24 декабря; ул. Маршала Бажанова, 3 (п. №1) до 20:00 25 декабря.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 60 (п. №1, стояк), 62 (п. №2, стояк), ул. Леся Сердюка, 4(п. №8, стояк) до 17:00 24 декабря.

Новобаварский район:
ул. Власенко (ч/с), ул. Власенко, 10, пер. Титаренковский, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 24 декабря.

Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №7, стояк) до 20:00 24 декабря.

Слободской район:
ул. Танкопия, 14 (п. №7) до 17:00 24 декабря; ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 24 декабря.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 48 (п. №1, стояк), пер. 1-й Таганский, 18/2 (п. №1, стояк) до 20:00 25 декабря.

Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №4) до 20:00 25 декабря; пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 24 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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