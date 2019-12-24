Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 декабря было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Шевченко, 133, ул. Лесопарковая, 4, ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-43-а, ул. Академика Павлова, 146, ул. Амосова, 56, пер. Гвардейский, 2/19, ул. Танкопия, 35/2, пр. Гагарина, 42, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2, ул. Лагерная, 21, ул. Волонтерская (Социалистическая), 74, ул. Кутузовская, 13-а, ул. Космическая, 27, ул. Клочковская, 337-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
влажн.:
давл.:
ветер: