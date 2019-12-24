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24.12.2019  10:57   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 декабря было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Шевченко, 133, ул. Лесопарковая, 4, ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-43-а, ул. Академика Павлова, 146, ул. Амосова, 56, пер. Гвардейский, 2/19, ул. Танкопия, 35/2, пр. Гагарина, 42, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2, ул. Лагерная, 21, ул. Волонтерская (Социалистическая), 74, ул. Кутузовская, 13-а, ул. Космическая, 27, ул. Клочковская, 337-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, харьковводоканал
 
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