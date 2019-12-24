24.12.2019 13:53

С нового года для харьковчан будут действовать две цены на газ

Нафтогаз продлил до 30 декабря 2019 года срок, до которого потребители могут отказаться от гарантированной квартальной цены на газ.



Фото: ua.news

Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.

Для всех харьковских потребителей газа с 1 января 2020 года автоматически действует гарантированая цена на газ.

Гарантированная цена газа на первый квартал и апрель 2020 года совпадает с месячной ценой на январь 2020 года и составляет 6 765,00 грн/тыс куб. м. (цена не включает стоимость транспортировки и доставки газа).

Как отказаться

«Потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональным сбытовым компаниям. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту.

Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря», — говорится в сообщении Нафтогаза.

Что такое гарантированная цена

В НАК напоминают, что с 1 января 2020 года для потребителей, которые имеют право на приобретение газа по льготным условиям (ПСО), будут действовать два ценовых предложения на газ от НАК: квартальное и ежемесячное.

Квартальная оптовая цена, зафиксированная на уровне 6,765 за 1 тыс. куб. м (5,5 тыс. грн без НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов), будет действовать автоматически для всех защищенных харьковских потребителей до конца отопительного сезона.

В то же время ежемесячная цена в последующих месяцах отопительного сезона может быть и ниже, и выше гарантированной цены.

«До 30 декабря потребители должны решить, по какой цене будут покупать газ в течение отопительного сезона: фиксированной на весь квартал или ежемесячной, которая будет колебаться в соответствии с внешними факторами. Для тех потребителей, которые откажутся от гарантированной квартальной цены, вернуться обратно в программу после 30 декабря возможности не будет», — объясняют в Нафтогазе.