26.12.2019 11:03

В части Новобаварского и Основянского районов временно нет воды

Водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов прекращено сегодня, 26 декабря, до конца дня.



//vodokanal.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 600 м по 2-му Радиотехническому переулку, 9-а.

Воды временно нет по ул. Достоевского, 1-10, въезду Достоевского, 3, 5, 7, ул. Кибальчича, 18, 20, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37.

В частном секторе водоснабжение прекращено по улицам: ул. Большая Жихарьская, ул. Томская, ул. Владимира Сосюры, ул. Кутаисская, ул. Достоевского, в-д Достоевского, ул. Карьерная, ул. Тернопольская, пер. Маршака, ул. Гутянская, ул. 1-го Мая, ул. Ванды Василевской, ул. Зеленая, ул. Михаила Зеленина, ул. Круковская, ул. Куусинская, ул. Мичурина, ул. Никитенко, пер. 1-й Рудничный, пер. 2-й Рудничный, пер. 3-й Рудничный, в-д Рудничный, ул. Семко, ул. Срезневского, пер. Томский, ул. Хабаровская, пер. Хабаровский, ул. Камышовая, ул. Радиотехническая, пер. 1-й Радиотехнический, пер. 2-й Радиотехнический, пер. Коксовый, ул. Коксовая, ул. Минеральная, ул. Ясные Зори, ул. Кибальчича, ул. Северокавказская, ул. Удянская, ул. Приамурская, пер. 1-й Тираспольский, пер. 2-й Тираспольский, пер. 3-й Тираспольский, пер. 4-й Тираспольский, ул. Тираспольская, ул. Восточная, ул. Райгородская, пер. Бородиновский, в-д Бородиновский, в-д Приамурский, ул. Московская.

На время проведения ремонтных работ воду подвозят автоцистерны КП «Харьковводоканал». Телефон для справок: 15-33.