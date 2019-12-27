27.12.2019 08:19

Где в Харькове не будет воды 27 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Метростроителей, 4, 6, 8, ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №1-3) до 20:00 27 декабря.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (стояк), , 85 (стояк), ул. Светлая, 6 (стояк) до 20:00 27 декабря.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 114 (п. №2, стояк) до 20:00 28 декабря.



Холодногорский район:

ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская) (ч/с), ул. Самаркандская (ч/с), проезд 1-й Самаркандский (ч/с), въезд 2-й Самаркандский (ч/с), пер. Дальневосточный (ч/с), ул. Ташкентская (ч/с), въезд Владивостокский (ч/с), ул. Техническая (ч/с), пер. Донбассовский, 17, пер. Москвина (ч/с), ул. Инициативная, 4 (п. №10, стояк) до 20:00 27 декабря.



Шевченковский район:

ул. Тобольская, 41, ул. Ахсарова, 23 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 34 (п. №1), пр. Победы, 59 (п. №5), ул. Архитекторов, 24 (п. №6) до 20:00 27 декабря.; пр. Победы, 72 (п. №8, стояк) до 20:00 28 декабря.