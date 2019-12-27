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27.12.2019  08:19   

Где в Харькове не будет воды 27 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Метростроителей, 4, 6, 8, ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №1-3) до 20:00 27 декабря.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (стояк), , 85 (стояк), ул. Светлая, 6 (стояк) до 20:00 27 декабря.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 114 (п. №2, стояк) до 20:00 28 декабря.

Холодногорский район:
ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская) (ч/с), ул. Самаркандская (ч/с), проезд 1-й Самаркандский (ч/с), въезд 2-й Самаркандский (ч/с), пер. Дальневосточный (ч/с), ул. Ташкентская (ч/с), въезд Владивостокский (ч/с), ул. Техническая (ч/с), пер. Донбассовский, 17, пер. Москвина (ч/с), ул. Инициативная, 4 (п. №10, стояк) до 20:00 27 декабря.

Шевченковский район:
ул. Тобольская, 41, ул. Ахсарова, 23 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 34 (п. №1), пр. Победы, 59 (п. №5), ул. Архитекторов, 24 (п. №6) до 20:00 27 декабря.; пр. Победы, 72 (п. №8, стояк) до 20:00 28 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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