В харьковских домах установили 350 приборов учета тепла

350 общедомовых приборов учета тепловой энергии установили в Харькове в 2019 году за средства городского бюджета.
КП «Харьковские тепловые сети» предоставляет услуги теплоснабжения 6 тыс. 368 многоквартирным жилым домам в городе Харькове и области. Из них около 4,7 тыс. домов оснащены 6 тыс. 963 приборами учета тепла. Для 100%-ного оснащения необходимо установить еще 1,8 тыс. счетчиков.
Также продолжается реализация проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины». Согласно плану финансирования Международным банком реконструкции и развития на 2017-2020 гг., подрядная организация установит 1 тыс. приборов учета тепловой энергии и другого оборудования в жилых домах Харькова.
С перечнем жилых домов, где по контракту будут установлены счетчики тепла, можно ознакомиться на сайте КП «Харьковские тепловые сети».
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По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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