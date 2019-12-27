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27.12.2019  12:04   

В харьковских домах установили 350 приборов учета тепла

350 общедомовых приборов учета тепловой энергии установили в Харькове в 2019 году за средства городского бюджета.


://city.kharkov.ua/

КП «Харьковские тепловые сети» предоставляет услуги теплоснабжения 6 тыс. 368 многоквартирным жилым домам в городе Харькове и области. Из них около 4,7 тыс. домов оснащены 6 тыс. 963 приборами учета тепла. Для 100%-ного оснащения необходимо установить еще 1,8 тыс. счетчиков. 

Также продолжается реализация проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины». Согласно плану финансирования Международным банком реконструкции и развития на 2017-2020 гг., подрядная организация установит ​​1 тыс. приборов учета тепловой энергии и другого оборудования в жилых домах Харькова.

С перечнем жилых домов, где по контракту будут установлены счетчики тепла, можно ознакомиться на сайте КП «Харьковские тепловые сети».

Источник:   ХГС
 Тэги:  счетчик, тепло, учет, харьков, средства, бюджет, теплосети
 
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