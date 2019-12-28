28.12.2019 10:33

Где в Харькове не будет воды 28 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №2, стояк), ул. Дарвина, 16 (п. №7) до 18:00 28 декабря; ул. Леся Сердюка, 48/2 п.1-3, ул. Метростроителей, 4, 6, 8 до 20:00 28 декабря.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 декабря.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 19/1 (п. №2, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 24/17 (спаренный стояк) до 20:00 28 декабря.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 22 (п. №6, стояк) до 17:00 28 декабря.



Основянский район:

пр. Гагарина, 62 (п. №4, стояк) до 20:00 28 декабря.



Шевченковский район:

пр. Победы, 72 (п. №8, стояк), 76 (п. №8, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 1 (п. №1), ул. Шекспира, 11 (п. №2), ул. Алексеевская, 14-б, ул. Тобольская, 41, ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а до 20:00 28 декабря.