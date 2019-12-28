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28.12.2019  10:33   

Где в Харькове не будет воды 28 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №2, стояк), ул. Дарвина, 16 (п. №7) до 18:00 28 декабря; ул. Леся Сердюка, 48/2 п.1-3, ул. Метростроителей, 4, 6, 8 до 20:00 28 декабря.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 декабря.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 19/1 (п. №2, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 24/17 (спаренный стояк) до 20:00 28 декабря.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 22 (п. №6, стояк) до 17:00 28 декабря.

Основянский район:
пр. Гагарина, 62 (п. №4, стояк) до 20:00 28 декабря.

Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (п. №8, стояк), 76 (п. №8, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 1 (п. №1), ул. Шекспира, 11 (п. №2), ул. Алексеевская, 14-б, ул. Тобольская, 41, ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а до 20:00 28 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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