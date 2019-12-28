28.12.2019 13:38

900 новых контейнеров установили в Харькове в 2019 году

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» в 2019 году заменило на новые 900 контейнеров для мусора во дворах жилых домов Харькова.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте коммунального хозяйства.

По информации КП «КВБО», эта работа проводится параллельно с обновлением парка мусоровозов на современные – с задней загрузкой.



В планах предприятия в ближайшие два года установить в городе еще 2 тыс. новых контейнеров: 1 тыс. - в 2020 году и еще столько же - в 2021.



По вопросу замены контейнера харьковчане могут обратиться в КП «КВБО».