29.12.2019 10:27

Где в Харькове не будет воды 29 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Свистуна (Северная), 5, 16, 22, б-р Грицевца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 29 декабря.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №4, стояк), пер. Титаренковский, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.



Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №2), пр. Победы, 59 (п. №6) до 20:00 29 декабря.



