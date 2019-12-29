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29.12.2019  10:27   

Где в Харькове не будет воды 29 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Свистуна (Северная), 5, 16, 22, б-р Грицевца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 29 декабря.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №4, стояк), пер. Титаренковский, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №2), пр. Победы, 59 (п. №6) до 20:00 29 декабря.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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