Где в Харькове не будет воды 30 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
б-р Грицевца, 7(п. №3, стояк) до 20:00 30 декабря.
Киевский район:
ул. Шевченко, 339, 341 до 18:00 30 декабря.
Московский район:
шоссе Салтовское, 145-б (п. №5), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27(п. №6, стояк), 60 (п. №2) до 20:00 30 декабря.
Немышлянский район:
пр. Московский, 222-а (п. №6, стояк) до 20:00 30 декабря.
Новобаварский район:
ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк) до 20:00 30 декабря.
Основянский район:
пр. Московский, 32 до 20:00 30 декабря.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №4) до 20:00 30 декабря.
Холодногорский район:
пер. 3-й Таганский, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 30 декабря.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 51(п. №2, стояк), 61, пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 234 (п. №2), 327-а (п. №1), пер. 23 Августа, 2 до 20:00 30 декабря.
Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение. Зато именно сегодня будет легче признаться в чувствах или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
30 декабря в народе называют Данилов день.
влажн.:
давл.:
ветер: