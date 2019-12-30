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30.12.2019  10:21   

Где в Харькове не будет воды 30 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
б-р Грицевца, 7(п. №3, стояк) до 20:00 30 декабря.

Киевский район:
ул. Шевченко, 339, 341 до 18:00 30 декабря.

Московский район:
шоссе Салтовское, 145-б (п. №5), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27(п. №6, стояк), 60 (п. №2) до 20:00 30 декабря.

Немышлянский район:
пр. Московский, 222-а (п. №6, стояк) до 20:00 30 декабря.

Новобаварский район:
ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк) до 20:00 30 декабря.

Основянский район:
пр. Московский, 32 до 20:00 30 декабря.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №4) до 20:00 30 декабря.

Холодногорский район:
пер. 3-й Таганский, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 30 декабря.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 51(п. №2, стояк), 61, пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 234 (п. №2), 327-а (п. №1), пер. 23 Августа, 2 до 20:00 30 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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