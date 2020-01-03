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03.01.2020  09:19   

Где в Харькове не будет воды 03 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.01.20 г.

А также:      

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 77 (п. №2, стояк) до 20:00 03.01.20 г.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 262 (п. №1, стояк) до 17:00 03.01.20 г.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 03.01.20 г.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 03.01.20 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №9), ул. Деревянко, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 03.01.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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