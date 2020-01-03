Где в Харькове не будет воды 03 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.01.20 г.
А также:
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 77 (п. №2, стояк) до 20:00 03.01.20 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 262 (п. №1, стояк) до 17:00 03.01.20 г.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 03.01.20 г.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 03.01.20 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №9), ул. Деревянко, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 03.01.20 г.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: