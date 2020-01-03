Харьковские коммунальщики продолжают ликвидировать порывы на сетях

а 2 января было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
аботы были выполнены по следующим адресам: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-д, пос. Кулиничи (все улицы, ул. Марфинская, 24), ул. Богдана Хмельницкого, 10, ул. Тарасовская, 43/45, пр. Людвига Свободы, 34, ул. Старицкого, 28, ул. Космическая, 11, ул. Рогатинская Левада, 4.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: