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03.01.2020  11:11   

Харьковские коммунальщики продолжают ликвидировать порывы на сетях

а 2 января было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


://vodokanal.kharkov.ua

аботы были выполнены по следующим адресам: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-д, пос. Кулиничи (все улицы, ул. Марфинская, 24), ул. Богдана Хмельницкого, 10, ул. Тарасовская, 43/45, пр. Людвига Свободы, 34, ул. Старицкого, 28, ул. Космическая, 11, ул. Рогатинская Левада, 4.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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