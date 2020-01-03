Харьковским льготникам установили 860 счетчиков холодной и горячей воды

В 2019 году в Харькове за счет бюджетных средств лицам льготных категорий было установлено 470 квартирных приборов учета холодной воды и 390 - горячей.
Об этом сообщили в Департаменте коммунального хозяйства.
Напомним, что счетчики холодной и горячей воды бесплатно устанавливаются участникам боевых действий, участникам и инвалидам войны, членам семьи погибшего ветерана войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, жертвам нацистских преследований, «детям войны», чернобыльцам, ветеранам труда, многодетным и приемным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, и прочим льготным категориям граждан.
Как сообщили в департаменте, в 2020 году работы по установке счетчиков для потребителей льготных категорий продолжатся. Заявление на бесплатную установку квартирных средств учета холодной и горячей воды можно подать в районные центры приема населения КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети» и в районные администрации. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий льготу.
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