08.01.2020 12:52

Льготники могут подавать заявления на монетизацию в любой момент

С 1 января 2020 года граждане льготных категорий могут в любое время подать заявление о переходе на монетизированную (наличную, денежную) форму оплаты жилищно-коммунальных услуг.



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Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики, Министерство соцполитики отменяет ограничение, которое не позволяло гражданам подать заявление на монетизацию после 15 октября (на отопительный период) и 15 мая (на неотапливаемый период). Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря 2019 года.

Напомним, с октября 2019 года в Украине началась монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая будет проходить в двух формах – безналичной и наличной (денежной).