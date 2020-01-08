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08.01.2020  12:52   

Льготники могут подавать заявления на монетизацию в любой момент

С 1 января 2020 года граждане льготных категорий могут в любое время подать заявление о переходе на монетизированную (наличную, денежную) форму оплаты жилищно-коммунальных услуг.


://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики, Министерство соцполитики отменяет ограничение, которое не позволяло гражданам подать заявление на монетизацию после 15 октября (на отопительный период) и 15 мая (на неотапливаемый период). Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря 2019 года.

Напомним, с октября 2019 года в Украине началась монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая будет проходить в двух формах – безналичной и наличной (денежной).

Источник:   ХГС
 Тэги:  монетизация, льготы, заявления, харьков, горсовет
 
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