08.01.2020 17:27

Харьковчане продолжают игнорить платежки по ЖКХ - оплачено менее половины декабрьских счетов

Общий уровень долгов за тепло, газ и коммунальные услуги жителей региона, по данным харьковских статистиков, приближается к 7 миллиардам гривен.



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По декабрьским платежкам за ноябрь 2019 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 696,4 млн.грн, что составило 46,9% начисленных за этот период сумм.

За поставки электроэнергии, с учетом погашения долга предыдущих периодов, оплачено 224,5 млн.грн. (110,0% начисленных за этот период сумм).

На конец ноября 2019 задолженность населения: