Харьковчане продолжают игнорить платежки по ЖКХ - оплачено менее половины декабрьских счетов

Общий уровень долгов за тепло, газ и коммунальные услуги жителей региона, по данным харьковских статистиков, приближается к 7 миллиардам гривен.
По декабрьским платежкам за ноябрь 2019 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 696,4 млн.грн, что составило 46,9% начисленных за этот период сумм.
За поставки электроэнергии, с учетом погашения долга предыдущих периодов, оплачено 224,5 млн.грн. (110,0% начисленных за этот период сумм).
На конец ноября 2019 задолженность населения:
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Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: