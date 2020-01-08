Главная Новости ЖКХ Харьковчане продолжают игнорить платежки по ЖКХ - оплачено менее половины декабрьских счетов
08.01.2020  17:27   

Харьковчане продолжают игнорить платежки по ЖКХ - оплачено менее половины декабрьских счетов

Общий уровень долгов за тепло, газ и коммунальные услуги жителей региона, по данным харьковских статистиков, приближается к 7 миллиардам гривен.


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По декабрьским платежкам за ноябрь 2019 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 696,4 млн.грн, что составило 46,9% начисленных за этот период сумм.

За поставки электроэнергии, с учетом погашения долга предыдущих периодов, оплачено 224,5 млн.грн. (110,0% начисленных за этот период сумм).

На конец ноября 2019 задолженность населения:

  • по оплате за централизованное отопление и снабжение горячей воды составила 3,1 млрд
  • за поставки природного газа - 2,6 млрд,
  • за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 493,8 млн. грн,
  • за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 394,2 млн.грн,
  • за вывоз бытовых отходов - 130,2 млн.грн,
  • по поставке электрической энергии - 534,4 млн.грн.
Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  жкх, долги, харьков, оплата
 
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