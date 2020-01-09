Где в Харькове не будет воды 9 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 120 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.01.20 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 41-а (п. №5, стояк), 199 (стояк), проезд Садовый, 18/1 (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.20 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк) до 00:00 09.01.20 г.
Стоит только захотеть – и вам окажутся по плечу любые достижения! Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: