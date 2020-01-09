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09.01.2020  08:00   

Где в Харькове не будет воды 9 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 120 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.01.20 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 41-а (п. №5, стояк), 199 (стояк), проезд Садовый, 18/1 (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.20 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк) до 00:00 09.01.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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