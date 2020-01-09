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09.01.2020  11:10   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 8 января было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: бульвар Ивана Каркача, 3 (ул. Мира), ул. Мироносицкая, 76, ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а, ул. Академика Павлова, 46, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, ул. Владимирская, 45, пер. Подольский (ул. Гамарника), 13-а/2, пер. Стрелецкий, 4, пр. Победы, 72-г, ул. Джанкойская, 66. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, харьковводоканал
 
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