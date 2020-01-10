Где в Харькове не будет воды 10 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Академика Павлова, 140-а (п. №4, стояк) до 18:00 10 января; пр. Тракторостроителей, 120 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 10 января.
Новобаварский район:
пер. Ржевский, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 10 января.
Слободской район:
ул. Зерновая, 6/6 (п. №4) до 17:00 10 января; проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10 января.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 67 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 276-б (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 10 января.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: