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10.01.2020  08:18   

Где в Харькове не будет воды 10 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Академика Павлова, 140-а (п. №4, стояк) до 18:00 10 января; пр. Тракторостроителей, 120 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 10 января.

Новобаварский район:
пер. Ржевский, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 10 января.

Слободской район:
ул. Зерновая, 6/6 (п. №4) до 17:00 10 января; проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10 января.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 67 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 276-б (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 10 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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