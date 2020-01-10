Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 января было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Грицевца, 35, ул. Шевченко, 137, ул. Чернышевская, 88, ул. Маяковского, 9, ул. Рудика, 1, ул. Родниковая, 7, пр. Московский, 259, ул. Большая Гончаровская, 8, ул. Кооперативная, 2, ул. Александра Невского, 18, ул. Плехановская, 126, пер. Стрелецкий, 6, пер. Якубовский, 18, пр. Людвига Свободы, 39-в, ул. Клочковская, 195-г, ул. Ахсарова, 15.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: