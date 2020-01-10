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10.01.2020  11:01   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 января было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Грицевца, 35, ул. Шевченко, 137, ул. Чернышевская, 88, ул. Маяковского, 9, ул. Рудика, 1, ул. Родниковая, 7, пр. Московский, 259, ул. Большая Гончаровская, 8, ул. Кооперативная, 2, ул. Александра Невского, 18, ул. Плехановская, 126, пер. Стрелецкий, 6, пер. Якубовский, 18, пр. Людвига Свободы, 39-в, ул. Клочковская, 195-г, ул. Ахсарова, 15. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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