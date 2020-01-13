13.01.2020 07:52

Где в Харькове не будет воды 13 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Александровский, 103/41 (п. №2, стояк) до 20:00 14 января.



Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №4, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 13 января; пер. 2-й Лесопарковский, 10 (п. №1), ул. Астрономическая, 23(п. №2) до 20:00 14 января; ул. Ярослава Мудрого, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 13 января.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 21 (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 66 (п. №1, стояк), ул. Светлая, 27-а (п. №5, стояк) до 18:00 13 января; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 18 (п. №3), ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №3) до 20:00 13 января.



Немышлянский район:

пр. Московский, 236 (п. №1) до 20:00 13 января.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 27 (п. №3, стояк), ул. Менделеева, 23/2 (п. №3) до 20:00 13 января.



Слободской район:

проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), пер. Забайкальский, 5 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, спаренный стояк), ул. Зерновая, 6/6 (п. №1, стояк) до 20:00 13 января.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 17 (п. №7, стояк), ул. Ахсарова, 1-б (п. №3, стояк) до 20:00 13 января.