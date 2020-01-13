13.01.2020 11:02

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 и 12 января было устранено 25 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Электровозная, 9, пос. Коммунист (ул. Маримонтская, 33), ул. Гуданова, 18, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-ж, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51, ул. Амосова, 48, ул. Крылова, 1, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 11/1, пр. Гагарина, 264, ул. Биологическая, 8, ул. Зерновая, 6, ул. Самаркандская, 17, ул. Холодногорская, 9, Белгородское шоссе (ул. Батумская), въезд Балакирева, 1, пос. Коммунист, 6 (ул. Васищевская), ул. Шацкая (Фурманова), 24, пр. Тракторостроителей, 126, ул. Валентиновская (Блюхера), 40, ул. Благодатная, 9, ул. Рубановская, 17, ул. Абрамовская/пер. Пермский, ул. Достоевского/пер. Достоевского, ул. Зерновая, 55, ул. Афанасьевская, 196.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.