Экономически обоснованные тарифы продержались пол-года: теплосети закончили новый перерасчет

Ранее тарифы поднимали, прикрываясь мифическими «требованиями МВФ», теперь же тарифы снижают, переложив ответственность на местные власти и мэров городов.
В ХТС рассказали, как должны уменьшиться тарифы на отопление и горячую воду за декабрь 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковтеплосети", за декабрь предыдущего года харьковчане заплатят меньше. Платежки со сниженными тарифами пользователи получат в январе.
Правительство Гройсмана «приводило к экономической целесообразности» тарифы в июне прошлого года. Превительство Гончарука в выпуслило «рекомендации» в декабре того же года. И в первые рабочие дния января 2020 Харьковские теплосети разместило на сайте следующую информацию:
с целью реализации постановления Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 №1082 «Некоторые вопросы начисления (определение) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа» по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, КП «Харьковские тепловые сети» принято решение об уменьшении размера начислений в январе месяце 2020 за потребленные в декабре 2019 тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и центр лизированных поставки горячей воды для всех категорий потребителей, в связи с уменьшением в декабря 2019 года фактически стоимости поставки природного газа (5132,03 грн. за 1 тыс.куб.м с НДС), по сравнению со стоимостью, учтенной в структуре действующих тарифов на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды (7482,61 грн. за 1 тыс.куб.м с НДС) без изменения других составляющих тарифов, установленных соответствующими постановлениями НКРЕКП.
В Харькове тарифы на тепло должны снизить в среднем на 23%, а на горячую воду - на 21%. Такие цены определены по поручению Геннадия Кернеса в связи с постановлением Кабмина. Главная причина снижения цен на "коммуналку" - уменьшение фактической стоимости поставки природного газа в декабре 2019 года.
За теплоэнергию пользователи заплатят меньше:
За централизованное отопление для абонентов жилых домов:
За горячую воду:
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, тарифы на отопление и горячую воду за декабрь снизят в 13 городах и поселках Харьковской области. В среднем объем снижения стоимости составит от 8% до 23%.
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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