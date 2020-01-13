13.01.2020 11:27

Экономически обоснованные тарифы продержались пол-года: теплосети закончили новый перерасчет

Ранее тарифы поднимали, прикрываясь мифическими «требованиями МВФ», теперь же тарифы снижают, переложив ответственность на местные власти и мэров городов.



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В ХТС рассказали, как должны уменьшиться тарифы на отопление и горячую воду за декабрь 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковтеплосети", за декабрь предыдущего года харьковчане заплатят меньше. Платежки со сниженными тарифами пользователи получат в январе.

Правительство Гройсмана «приводило к экономической целесообразности» тарифы в июне прошлого года. Превительство Гончарука в выпуслило «рекомендации» в декабре того же года. И в первые рабочие дния января 2020 Харьковские теплосети разместило на сайте следующую информацию:

с целью реализации постановления Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 №1082 «Некоторые вопросы начисления (определение) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа» по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, КП «Харьковские тепловые сети» принято решение об уменьшении размера начислений в январе месяце 2020 за потребленные в декабре 2019 тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и центр лизированных поставки горячей воды для всех категорий потребителей, в связи с уменьшением в декабря 2019 года фактически стоимости поставки природного газа (5132,03 грн. за 1 тыс.куб.м с НДС), по сравнению со стоимостью, учтенной в структуре действующих тарифов на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды (7482,61 грн. за 1 тыс.куб.м с НДС) без изменения других составляющих тарифов, установленных соответствующими постановлениями НКРЕКП.

В Харькове тарифы на тепло должны снизить в среднем на 23%, а на горячую воду - на 21%. Такие цены определены по поручению Геннадия Кернеса в связи с постановлением Кабмина. Главная причина снижения цен на "коммуналку" - уменьшение фактической стоимости поставки природного газа в декабре 2019 года.

За теплоэнергию пользователи заплатят меньше:

население: на 23,4%;

бюджетные учреждения: на 21,6%;

другие потребители: на 22,65%;

религиозные организации: на 23,57%.

За централизованное отопление для абонентов жилых домов:

с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии: на 23,14%;

без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии: на 23,14%.

За горячую воду:

при подключении полотенцесушителей: на 20,62%;

без полотенцесушителей: на 20,42%.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, тарифы на отопление и горячую воду за декабрь снизят в 13 городах и поселках Харьковской области. В среднем объем снижения стоимости составит от 8% до 23%.