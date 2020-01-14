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14.01.2020  08:33   

Где в Харькове не будет воды 14 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 23 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №4, спаренный стояк) до 18:00 14.01.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №4, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 14.01.20 г.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44 (стояк) до 18:00 14.01.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк) до 20:00 14.01.20 г.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 1 (стояк) до 20:00 14.01.20 г.

Слободской район:
ул. Валдайская, 32/2 (п. №1), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2 (п. №1), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (кор. №1, п. №6) до 17:00 14.01.20 г.; проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк), пер. Забайкальский, 5 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, спаренный стояк), 185 (п. №3, стояк), ул. Зерновая, 55-а (п. №1, стояк) до 20:00 14.01.20 г.

Шевченковский район:
ул. Есенина, 10 (п. №7, стояк), ул. Данилевского, 30 (п. №5), ул. Ахсарова, 18 (п. №4, стояк) до 20:00 14.01.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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