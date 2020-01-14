Главная Новости ЖКХ Всем абонентам КП «Харьковводоканал» необходимо перезаключить договоры с предприятием до 1 мая 2020 года
14.01.2020  09:02   

Всем абонентам КП «Харьковводоканал» необходимо перезаключить договоры с предприятием до 1 мая 2020 года

Представители коммунального предприятия «Харьковводоканал» напоминают всем своим абонентам о необходимости своевременного перезаключения договоров, согласно новому закону о ЖКХ.


// Facebook

В мае вступил в силу закон Украины о ЖКХ, которым предусматривается перезаключения договоров со всеми пользователями услуг. Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» - не исключение. На сегодняшний день в учреждении - активная фаза данного процесса.
 
«Я хотел бы обратить внимание потребителей, что это не инициатива «Харьковводоканала» и других поставщиков коммунальных услуг. Мы выполняем требование закона, где четко предусмотрено виды новых договоров и обязательства заключить эти договора до 1 мая текущего года», – обратился заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.
 
В зависимости от статуса абонента, предполагается пять различных видов договоров, которые будут заключаться с получателем услуг. При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины, код и технический паспорт. Тарас Грущак подчеркивает необходимость заблаговременного ознакомления с процедурой заключения таких документов для ускорения процесса большого объема работы.
 
«Мы неоднократно обращались и обращаемся, просим наших абонентов предварительно ознакомиться. Договора находятся на сайте КП, можно получить разъяснения на горячей линии "Харьковводоканала", в сервисных центрах, где нашими специалистами будет предоставлена вся необходимая информация по поводу сроков и необходимости заключения данных договоров», – объяснил Тарас Грущак.
 
Мы неоднократно обращались и обращаемся, просим наших абонентов предварительно Ознакомиться. Договора находятся на сайте КП, можно Получить разъяснения на горячей линии "Харьковводоканал", в сервисных центрах, где нашими специалистами будет предоставлена ​​вся необходимая информация по поводу сроков и необходимости заключения данных договоров.
 
Договоры могут быть перезаключении в любом сервисном центре предприятия, также это можно сделать в передвижных кассах, которые работают по городу.

Тэги:  харьковводоканал, договор, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
13.01 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 09.01 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 24.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 