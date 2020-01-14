14.01.2020 10:26

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 13 января было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пр. Московский, 303, ул. Луи Пастера, 2, пр. Тракторостроителей, 124, пер. Искринский, 19, пос. Кулиничи (все улицы), 31 (ул. Марфинская), проезд Стадионный, 4/4, пр. Гагарина (возле мусоросжигательного завода), ул. Льговская, 42, пос. Кулиничи (все улицы), 29 (ул. Марфинская), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16, ул. Клочковская, 276-а, ул. Деревянко, 7, ул. Культуры, 9-а-б, ул. Клочковская, 234.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.