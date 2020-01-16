Где в Харькове не будет воды 16 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Мира, 86 (п. №1, стояк) до 17:00 16 января.
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-б (стояк) до 20:00 16 января.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 132-б (стояк) до 17:00 16 января; ул. Гарибальди, 2 (п. №2, спаренный стояк), пр. Московский, 191 (стояк) до 20:00 16 января.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 240-в (п. №1, стояк) до 17:00 16 января.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 1 (стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 5 (п. №3, стояк) до 20:00 16 января.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №4) до 20:00 16 января.
Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 16 января.
Шевченковский район:
ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 54 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 27 (п. №4), ул. Деревянко, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 16 января.
Сегодняшние мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: