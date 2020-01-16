Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 января было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам:
ул. Мохначанская, 85,
ул. Исаевская, 57-б,
ул. Маяковского, 13,
пер. 2-й Лесопарковский, 8,
въезд Пушкинский, 6,
ул. Героев Труда, 29,
проезд Стадионный, 4/4,
ул. Академика Богомольца, 27,
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59,
ул. Афанасьевская, 47,
пр. Людвига Свободы, 35-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодняшние мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
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