16.01.2020 11:01

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 января было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам:

ул. Мохначанская, 85,

ул. Исаевская, 57-б,

ул. Маяковского, 13,

пер. 2-й Лесопарковский, 8,

въезд Пушкинский, 6,

ул. Героев Труда, 29,

проезд Стадионный, 4/4,

ул. Академика Богомольца, 27,

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59,

ул. Афанасьевская, 47,

пр. Людвига Свободы, 35-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.