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16.01.2020  15:49   

Бригады «Харьковводоканала» приводят в порядок территорию на местах разрытий

Бригады КП «Харьковводоканал» благоустраивают территории, на которых проводились ремонтные работы.


//city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 16 января, заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, в городе сейчас 450 подобных объектов, из которых 150 участков находятся на проезжей части и еще 300 – в зеленых зонах.
 
В частности, сегодня благоустройство территории бригады проводили по пер. Якубовскому, 18, где недавно были завершены ремонтные работы на сетях. По словам Николая Завады, за сутки работники «Харьковводоканала» устраняют от 5 до 10 мест разрытий.
 
«Если это проезжая часть - делается полная выборка грунта, после этого туда засыпается песок, который поэтапно уплотняется и проливается водой. Затем на месте разрытия укладывается щебеночная подушка, которая уплотняется вибротромбовкой, после чего мы передаем участок дорожным службам для дальнейшего асфальтирования», - рассказал заместитель директора.
 
По информации предприятия, всего в 2019 году было благоустроено 15 тыс. кв. м разрытий на проезжей части и еще 32 тыс. кв. м – в зеленых зонах.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоканал, разрытия, харьков
 
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