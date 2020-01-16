16.01.2020 16:19

На Клочковской меняют трубопровод (ФОТО)

Перекладка внутриквартальных сетей холодного водоснабжения ведется бригадами КП «Харьковводоканал» по ул. Клочковской, 195-г.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 16 января, заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, по этому адресу меняют трубопровод диаметром 200 мм. Работы на участке были начаты еще в конце декабря. В ходе ремонта на сетях также устанавливается новая запорная арматура (задвижки, пожарные гидранты, вентили и пр.).

Всего на объекте планируется переложить 220 погонных метров трубы, после чего будут заменены еще два изношенных участка трубопровода протяженностью по 15 м, которые находятся рядом с этим местом работ. Завершить ремонт по ул. Клочковской, 195-г бригады планируют до 15 февраля. Во втором квартале «Харьковводоканал» приступит к перекладке трубопровода по ул. Клочковской, 197, где планируется заменить еще около 500 п.м сетей водоснабжения.

«В связи с большой изношенностью сетей в этом микрорайоне происходят частые порывы труб, и жители страдают от постоянных отключений водоснабжения. В ходе работ мы укладываем вместо старых стальных труб новые, полиэтиленовые, срок службы которых - более 50 лет. После выполнения всех запланированных ремонтных работ мы решим проблему с перебоями водоснабжения в этом микрорайоне», - подчеркнул Николай Завада.

Он также добавил, что новый трубопровод прокладывается паралельно старому, в связи с чем не возникло необходимости отключать жильцов от водоснабжения.