Харьковгорлифт проведет мини-ярмарку вакансий

Предприятию нужны бухгалтер, инженеры и рабочие.
17 января в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий коммунального специализированного предприятия «Харкивгорлифт» для лиц, желающих трудоустроиться
Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).
Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
Открыты следующие вакансии:
– бухгалтер (складской учет);
– инженер (по перспективному развитию, договорная работа);
– инженер по подготовке кадров;
– обмотчик элементов электрических машин (мужчины без опыта работы).
Сегодняшние мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Слабый туман.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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