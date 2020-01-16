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16.01.2020  17:31   

Харьковгорлифт проведет мини-ярмарку вакансий

Предприятию нужны бухгалтер, инженеры и рабочие.


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17 января в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий коммунального специализированного предприятия «Харкивгорлифт» для лиц, желающих трудоустроиться

Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).

Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.

Открыты следующие вакансии:
– бухгалтер (складской учет);
– инженер (по перспективному развитию, договорная работа);
– инженер по подготовке кадров;
– обмотчик элементов электрических машин (мужчины без опыта работы).

Тэги:  ярмарка вакансий, харьков, трудоустройство, харьковгорлифт
 
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