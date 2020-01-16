Харьковгорлифт проведет мини-ярмарку вакансий

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 16 января Сегодняшние мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 января С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Слабый туман.