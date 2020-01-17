17.01.2020 10:54

Чем выше, тем дороже - ОСМД и кооперативам разрешили устанавливать разные тарифы для жильцов одного дома

Разным жителям многоэтажек позволили насчитывать разные коммунальные платежи за обслуживание домов и придомовой территории.



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Соответствующую правовую позицию выдала Большая палата Верховного суда в ходе рассмотрения дела №910/6471/18. Решение по тарифам принимаются объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), их не нужно согласовывать с правительством или городскими властями. Все на усмотрение жильцов и управляющих.

"Определение порядка уплаты, перечня и размеров взносов и платежей совладельцев дома относится к исключительной компетенции общего собрания совладельцев в соответствии с положениями части девятой статьи 10 закона № 2866-III, части второй статьи 12 закона № 417-VIII и по законодательно установленным порядком голосования на собрании объединения совладельцев многоквартирного дома", — говорится в заключении БП-ВС.

Совсем необязательно, чтобы коммунальные тарифы были едиными для всех обитателей одной и той же многоэтажки. Спор по делу №910/6471/18 касался именно этого факта: ОСМД установило разные тарифы для пользователей жилых и нежилых помещений (7 грн и 7,4 грн за квадратный метр, соответственно). С коммерсантов, арендующих первый этаж здания, захотели брать больше.

"Однако Верховный суд выдал четкое заключение в пользу ОСМД, постановив, что только объединению решать, какие тарифы устанавливать. Они могут быть разными для жилых и нежилых помещений, что может быть даже логично: например, у тех же магазинчиков на первых этажах зданий больше посетителей, потому за ними приходится больше убирать территорию. Да и их мусор нужно чаще вывозить", — сказал правозащитник.

Он уточнил, что коммунальные тарифы могут быть разными не только с нежилыми помещениями. Они могут разниться даже квартирах одного и того же здания.

"Действующее законодательство не запрещает устанавливать разную плату за коммунальные услуги даже для квартир одного дома. Стоимость может разниться в зависимости от этажа. И такие случаи уже есть. Первые этажи, например, платят меньше, поскольку на их отопление уходит меньше ресурса, более высокие — больше. Бывает, что на одну и ту же многоэтажку устанавливается по 3-4 тарифа. Что, как показала позиция БП-ВС, не запрещается действующим законодательством", — отметил тот же правозащитник.

В тоже время юристы уверяют, что это не значит, что жильцы домов должны безапелляционно подчиняться любому тарифному решению ОСМД. Согласно действующему законодательству, люди имеют право затребовать у правления ОСМД структуру расчета тарифа по обслуживанию многоэтажки. Им не имеют права отказать в предоставлении данной информации.

"Тарифы должны быть к чему-то привязаны и корректно рассчитаны. Они должны быть экономически обоснованным. То есть, сколько объединение жильцов получило по платежкам, столько и должно потратить на содержание дома. ОСМД — неприбыльная организация, она не имеет права зарабатывать прибыль на своей деятельности. Хотя такие случаи тоже встречаются, после чего перепуганные председатели объединений прибегают в панике к юристам — "кошмар, на меня открыли уголовное дело, из-за того, что узнали, что я разместил деньги ОСМД на депозит" (такие случаи вскрывались после закрытия банков, когда средства нельзя было вернуть). Потому нужно помнить, что тариф должен быть правильно рассчитан с прикидкой на обслуживание многоэтажки, а не на прибыль. Нужно всегда пытаться спокойно, отталкиваясь от экономики процесса, мирно договориться с правлением жилищного объединения", — подчеркнул в беседе со СМИ специалист.

Тема коммунальных тарифов остается очень актуальной в Украине. Потому количество споров на этот счет постоянно растет.

"В 2019 году коммунальных споров и исков в судах стало заметно больше. Чем активнее росли тарифы и наращивались задолженности по ЖКХ — тем больше становилось судебных процессов. Вряд ли ситуация измениться в ближайшее время. Особенно, если коммунальные службы и предприятия продолжат насчитывать людям баснословные платежки, и не всегда представлять качественный сервис при этом", — спрогнозировал юрист Ростислав Кравец.

Напомним, что ранее мы писали, как в Украине пересчитывают тарифы на тепло, которые власти обещали снизить на 30%. И почему ценник на отопление и горячую воду снизили далеко не во всех городах.